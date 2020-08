“Viviana Parisi è salita sul traliccio per cercare Gioele, non l’ha ucciso”, l’ipotesi del legale (Di sabato 22 agosto 2020) Claudio Mondello, legale della famiglia e cugino di Daniele Mondello, non crede all’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Tutto sarebbe iniziato da un “fortuito sinistro automobilistico” “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele”. È quanto dichiara Claudio Mondello – legale della famiglia di Daniele Mondello, vedovo di viviana Parisi e padre del piccolo Gioele … L'articolo “Viviana Parisi è salita sul traliccio per cercare Gioele, non l’ha ucciso”, l’ipotesi del legale proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Adnkronos : #VivianaParisi, il legale: '#Gioele e la madre morti in due luoghi diversi' - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #VivianaParisi, il legale: '#Gioele e la madre morti in due luoghi diversi' - oden932 : RT @Adnkronos: #VivianaParisi, il legale: '#Gioele e la madre morti in due luoghi diversi' -

