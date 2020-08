Viviana Parisi e Gioele ultime notizie, il legale: “Pensiamo che siano morti in due momenti e in due luoghi distinti” (Di sabato 22 agosto 2020) Scomparsa Viviana Parisi e Gioele Mondello Data scomparsa: 3 agosto 2020 Data ritrovamento corpo Viviana Parisi: 8 agosto 2020 Data ritrovamento corpo Gioele Mondello: 19 agosto 2020 Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla vicenda (dall’ultimo al primo) Nuovo sopralluogo nelle campagne di Caronia, dove sono stati trovati i corpi di Gioele Mondello e della madre … L'articolo Viviana Parisi e Gioele ultime notizie, il legale: “Pensiamo che siano morti in due momenti e in due luoghi distinti” Newnotizie.it. Leggi su newnotizie

Viviana Parisi e Gioele Mondello "uccisi in due momenti e in due luoghi distinti, diversi". A suggerire una possibile svolta nelle indagini sulla tragedia di Caronia è Pietro Venuti, avvocato della fa ...

IL GIALLO DI CARONIA

Il dubbio però che Viviana abbiamo tentato un gesto estremo è concreto e che dunque possa averlo ripetuto a Caronia. Un'eventualità a cui però il marito della dj Daniele non crede. "Viviana non si è u ...

Viviana Parisi e Gioele Mondello "uccisi in due momenti e in due luoghi distinti, diversi". A suggerire una possibile svolta nelle indagini sulla tragedia di Caronia è Pietro Venuti, avvocato della fa ...

Il dubbio però che Viviana abbiamo tentato un gesto estremo è concreto e che dunque possa averlo ripetuto a Caronia. Un'eventualità a cui però il marito della dj Daniele non crede. "Viviana non si è u ...