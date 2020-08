Viviana parisi, arrivano le analisi dei medici della polizia scientifica: ecco dove portano le indagini (Di sabato 22 agosto 2020) L’ipotesi suicidio si fa strada. Secondo le analisi dei medici legali e della polizia scientifica prende piede la possibilità che Viviana parisi, la deejay scomparsa il 3 agosto con il figlio Gioele, si sia suicidata lanciandosi da un traliccio. Il suo corpo era stato ritrovato, tre metri più giù, con la pancia girata verso terra. Se l’ipotesi del suicidio sembra sempre più credibile, rimangono i dubbi su quanto è avvenuto invece al piccolo Gioele. Martedì prossimo verrà svolta l’autopsia sul corpo del bambino, dopo che i resti sono stati trovati nella campagna di Caronia, nel messinese. Inoltre, nello stesso giorno si prevede un sopralluogo degli esperti della procura di ... Leggi su howtodofor

