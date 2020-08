Viviana e Gioele: omicidio/suicidio o aggressione di animali selvatici? Le risposte della scienza e dei familiari (Di sabato 22 agosto 2020) L’autopsia sul corpo del piccolo Gioele Mondello, 4 anni, i cui resti sono stati trovati nelle campagne di Caronia, nel Messinese, sarà eseguita al Policlinico il prossimo martedì. E sempre martedì ci sarà un sopralluogo, previsto per oggi ma rinviato, di un’equipe di esperti della Procura di Patti, che coordina le indagini. I tecnici dovranno verificare se il corpo del bimbo, trovato a 700 metri di distanza dal luogo in cui e’ stata trovata morta la mamma, Viviana Parisi, possa essere stato trascinato fin lì da animali selvatici o da cani. Le ipotesi principali sulle quali la procura sta lavorando sono due: l’omicidio-suicidio e l’aggressione da parte di animali. La ... Leggi su meteoweb.eu

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - Corriere : «Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio» Le conferme dalla P... - ilfoglio_it : Viviana, Gioele, il dolore da non microfonare perchè non ha senso, né colpevoli - di @Sciandi - jessica52024153 : Io non ci credo.... con quale certezza dicono che lei ha ucciso Gioele ? - genovesergio76 : RT @Corriere: «Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio» Le conferme dalla P... -