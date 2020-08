Viviana e Gioele: le ricerche fallite (Di sabato 22 agosto 2020) Pensando a Viviana e Gioele rifletto sul senso dell’orientamento. Esso ci viene fornito attraverso il nostro patrimonio genetico. Ce lo conferma una ricerca dell’Institute of Behavioural Neuroscience di Londra. Uno dei filoni di ricerca in laboratorio si concentra sul senso dell’orientamento, che è supportato dalle cellule di direzione della testa. Si trovano in un certo numero di regioni del … Leggi su periodicodaily

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - Agenzia_Ansa : Viviana e Gioele, indagini sul luogo del ritrovamento #ANSA - ilfoglio_it : Viviana, Gioele, il dolore da non microfonare perchè non ha senso, né colpevoli - di @Sciandi - infoitinterno : Morte Viviana Parisi, martedì prevista l'autopsia sul corpo di Gioele - sud_delmondo : RT @PeppeMorano: Che brava la ?@Sciandi? su ?@ilfoglio_it? Viviana, Gioele, il dolore da non microfonare e le bugie che ci diciamo per ill… -