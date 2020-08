Viviana e Gioele, il legale della famiglia: "Morti in momenti e posti diversi" (Di sabato 22 agosto 2020) "Noi pensiamo che Gioele e Viviana siano Morti in due momenti e in due luoghi distinti , diversi, anche perché riteniamo complicato il trascinamento nella fitta boscaglia del corpo del bimbo". A dirlo ... Leggi su quotidiano

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - notizieoggi24 : Caso di Caronia, i legali: 'Viviana e Gioele morti in due posti diversi' #Caronia - NewSicilia : A #Caronia, in provincia di #Messina, continua il lavoro degli inquirenti per ricostruire le ultime ore di vita di… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele IL GIALLO DI CARONIA

Il dubbio però che Viviana abbiamo tentato un gesto estremo è concreto e che dunque possa averlo ripetuto a Caronia. Un'eventualità a cui però il marito della dj Daniele non crede. "Viviana non si è u ...

Viviana, la guerra delle cartelle cliniche. Per i referti medici in mano alla procura soffriva di paranoie

Così siamo arrivati ai referti medici da usare a sostegno di una tesi investigativa o dell’altra. «Verbale del pronto soccorso del 28 giugno 2020. Ospedale Policlinico di Messina. Codice d’accettazion ...

Il dubbio però che Viviana abbiamo tentato un gesto estremo è concreto e che dunque possa averlo ripetuto a Caronia. Un'eventualità a cui però il marito della dj Daniele non crede. "Viviana non si è u ...Così siamo arrivati ai referti medici da usare a sostegno di una tesi investigativa o dell’altra. «Verbale del pronto soccorso del 28 giugno 2020. Ospedale Policlinico di Messina. Codice d’accettazion ...