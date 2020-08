VIDEO - Koulibaly, maglia del Napoli in dono al cestista Biligha: "No al razzismo" (Di sabato 22 agosto 2020) Cestita dell'Olimpia Milano e della nazionale italiana di basket, Paul Biligha ha ricevuto in dono da Kalidou Koulibaly una maglia del Napoli con il suo numero 26 e l'autografo. Leggi su tuttonapoli

NAPOLI - Per Paul Biligha, dopo l'intervista a Sport Week e la Laurea in Agraria, la maglia di Kalidou Koulibaly: "A Doc Paul, un abbraccio!". Nel videodi Olimpia MilanoTV, ecco il messaggio di Paul

