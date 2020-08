Viareggio: lite e accoltellamento fra marocchini in Darsena, denunciato l’aggressore (Di sabato 22 agosto 2020) Gli uomini della volante sentita la vittima, un marocchino, e raccolte le descrizioni dell'aggressore, qualche ora più tardi, sono riusciti ad individuare sia il testimone, anch'egli marocchino di 35 anni, che l'aggressore, marocchino di 33 Leggi su firenzepost

VIAREGGIO – Lite e accoltellamento in Darsena a Viareggio, in via Coppino, la notte tra il 21 e 22 agosto. Quando una volante della polizia è arrivata, l'aggressore e un testimone, si erano già allont ...