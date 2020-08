Via Fortnite dall’App Store, Apple fa chiarezza. Ma Epic Games lancia la coppa #FreeFortnite (Di sabato 22 agosto 2020) Apple ha risposto alla causa di Epic Games contro la società di Cupertino per aver ritirato Fortnite dall’App Store. Secondo Apple, il CEO di Epic Tim Sweeney avrebbe chiesto un “trattamento speciale”, come riportato per la prima volta dalla CNBC. Il deposito del tribunale, consultabile online, afferma che Epic ha violato le regole dell’App Store. Il colosso statunitense ha reso pubbliche tre e-mail ricevute da Sweeney, inclusa una che risale alla mattina del giorno in cui Fortnite ha cambiato il suo processo di pagamento dicendo che “non aderirà più alle restrizioni di elaborazione dei pagamenti di Apple”. “Il 30 giugno 2020, il CEO di ... Leggi su esports247

HDblog : Fortnite, evento con i Vendicatori di Marvel per inaugurare la Stagione 4 - GiovannaDiTroia : RT @karda70: #Fortnite rimosso dagli #Store di #Apple e #Google: i motivi e le conseguenze - BarbaFroid : Perché Fortnite ha sfidato i big del web - BarbaFroid : Perché #Fortnite ha sfidato i big del web - zazoomblog : Coppa Free Fortnite al via domenica 23 agosto dettagli e premi in palio - #Coppa #Fortnite #domenica #agosto -