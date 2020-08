Verso l’Autunno? Si, ma con varie complicazioni: Meteo Aeronautica 30 giorni (Di sabato 22 agosto 2020) Potrebbe tornare a piovere un po’ su tutta Italia. Credit foto AdobeStock. Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare traccia un’ottimistica linea di tendenza per il fine mese di agosto e gran parte di settembre. Ci sono dei però… NORD ITALIA Tutto sommato l’autunno settembrino è alle porte, il caldo anomalo sembrerebbe cosa passata se sino al 20 settembre non ci saranno anomalie termiche positive. Addirittura, la prossima settimana avrebbe temperature sotto la media. Piogge nella norma. CENTRO E SARDEGNA Si osserva un’alternanza di fasi di caldo. Dovrebbe tornare a piovere, e ciò sarebbe un’eccellente notizia, specie per quelle aree dove c’è deficit pluviometrico. Resta il nostro dubbio della ... Leggi su meteogiornale

