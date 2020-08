Veronica Maya, è il "nudo dell'anno". Beccata in barca con il drone, costume completamente aperto: ma siamo matti? | Guarda (Di sabato 22 agosto 2020) Veronica Maya in vacanza in Costiera Amalfitana con suo marito Marco Moraci non è passata inosservata. Il settimanale Nuovo ha beccato la 43enne mentre si rilassa al sole sul materassino: appare in splendida forma fisica, ma ad attirare l'attenzione è il fatto che il costume la lascia a seno scoperto, senza che lei se ne accorga. “Sfoggia un fisico da pin-up”, scrive la rivista diretta da Signoretti, che fa notare come il marito - che di mestiere fa il chirurgo plastico - ha svolto un lavoro davvero notevole su sua moglie. La quale però ci mette tanto del suo perché è ancora molto avvenente. “Festeggiamo dieci anni di amore”, ha dichiarato la conduttrice tv a Nuovo: “Dopo tanto tempo, noi sappiamo come ... Leggi su liberoquotidiano

Myqueensnking : RT @fuckingsmilers9: Quando ha portato Veronica Maya a interpretare Wrecking ball in prima serata su rai1 ???? #Ilovedwhenmiley - fuckingsmilers9 : Quando ha portato Veronica Maya a interpretare Wrecking ball in prima serata su rai1 ???? #Ilovedwhenmiley - marcellosanfili : RT @marcellosanfili: Sono sempre gli occhi a dire le parole più Belle, Questo è #AmorePuro ??Splendide meraviglie @SabrinaSalerno @Fiordalis… - _culture_bot : RT @RespSocialeRai: Qui - RespSocialeRai : Qui -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Maya Pechino Express 2021: Veronica Maya concorrente? La sua rivelazione Lanostratv Veronica Maya, è il "nudo dell'anno". Beccata in barca con il drone, costume aperto e seno scoperto

Veronica Maya in vacanza in Costiera Amalfitana con suo marito Marco Moraci non è passata inosservata. Il settimanale Nuovo ha beccato la 43enne mentre si rilassa al sole sul materassino: appare in sp ...

Quarant'anni in versi di Francesco Basile al Pata Pata di Sampieri

Scicli - Lo splendido scorcio sulla baia di Sampieri, che si ammira dallo spiazzo antistante lo chalet Pata Pata, ha fatto da suggestiva cornice, giovedì sera, alla presentazione della silloge poetica ...

Veronica Maya in vacanza in Costiera Amalfitana con suo marito Marco Moraci non è passata inosservata. Il settimanale Nuovo ha beccato la 43enne mentre si rilassa al sole sul materassino: appare in sp ...Scicli - Lo splendido scorcio sulla baia di Sampieri, che si ammira dallo spiazzo antistante lo chalet Pata Pata, ha fatto da suggestiva cornice, giovedì sera, alla presentazione della silloge poetica ...