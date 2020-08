Verona, i convocati di Juric per il ritiro in Val Gardena (Di sabato 22 agosto 2020) Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Val Gardena Al termine di vari test e prove funzionali, Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha diramato la lista dei convocati per il ritiro in Val Gardena. Ci sono vari assenti tra cui Salcedo, Verre, Borini e Pessina; con la dirigenza che sta trattando con i club di appartenenza per riaverli a disposizione. Questo l’elenco completo pubblicato sul sito ufficiale del Verona. Portieri: Alessandro Berardi, Filippo Ogliani (Hellas Verona Under 16), Marco Silvestri Difensori: Salvatore Bocchetti, Nicolò Casale, Mert Çetin (con nulla osta da A.S. Roma), Pawel Dawidowicz, Alan Empereur, Koray Günter*, ... Leggi su calcionews24

