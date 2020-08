Venezia, si rifiuta di indossare la mascherina sul vaporetto: preso a botte dai passeggeri | VIDEO (Di sabato 22 agosto 2020) Venezia, uomo picchiato su un vaporetto: si rifiutava di indossare mascherina Un senzatetto tedesco è stato picchiato su un vaporetto a Venezia dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina. Stando a quanto si apprende, il capitano e il marinaio del mezzo avevano intimato all’uomo di indossare la mascherina in modo corretto, coprendosi naso e bocca, ma lui si era rifiutato di farlo. A quel punto, come si vede dal filmato condiviso sui social, sono intervenuti gli altri passeggeri spintonando il senzatetto e buttando fuori il senzatetto dal vaporetto. Leggi anche: 1. Jesolo, maxi rissa nella notte tra un gruppo ... Leggi su tpi

