Venezia ai tempi del Covid: mascherine e red carpet a distanza di sicurezza (Di sabato 22 agosto 2020) Venezia ha deciso di non rinunciare alla kermesse, ma la Mostra della Biennale dovrà fare i conti con le ferree regole anti-Covid: mascherine obbligatorie, biglietti solo on line e sfilata dei divi ... Leggi su tgcom24.mediaset

marcopompei78 : @Storace Ieri passeggiando in centro (p.zza Venezia ndr) ho pensato che @virginiaraggi e il @M5SRoma hanno fatto pe… - Notiziedi_it : La Mostra del cinema di Venezia ai tempi del coronavirus: le regole anticovid per ripartire - MarcoFIORelly : @schiva_questa @VinsMarques A Venezia, ai bei tempi, ce n’era anche troppo. In Umbria va bene così - Notiziedi_it : La Mostra del cinema di Venezia ai tempi del coronavirus: le regole anticovid per ripartire - SalvoMacca : @beren117 @GuidoCrosetto @Il_Reissimo_ Ai nostri tempi non mi sembra una cattiva idea, visto come ormai i cafoni si… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia tempi Venezia ai tempi del Covid: mascherine e red carpet a distanza di sicurezza TGCOM Venezia ai tempi del coronavirus: mascherine e red carpet a distanza di sicurezza

Venezia ha deciso di non rinunciare alla kermesse, ma la Mostra della Biennale dovrà fare i conti con le ferree regole anti-Covid: mascherine obbligatorie, biglietti solo on line e sfilata dei divi su ...

Venezia ai tempi del Covid: mascherine e red carpet a distanza di sicurezza

Venezia ha deciso di non rinunciare alla kermesse, ma la Mostra della Biennale dovrà fare i conti con le ferree regole anti-Covid: mascherine obbligatorie, biglietti solo on line e sfilata dei divi su ...

Venezia ha deciso di non rinunciare alla kermesse, ma la Mostra della Biennale dovrà fare i conti con le ferree regole anti-Covid: mascherine obbligatorie, biglietti solo on line e sfilata dei divi su ...Venezia ha deciso di non rinunciare alla kermesse, ma la Mostra della Biennale dovrà fare i conti con le ferree regole anti-Covid: mascherine obbligatorie, biglietti solo on line e sfilata dei divi su ...