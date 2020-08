Venezia, abbassa mascherina per dispetto: turista fatto scendere dal vaporetto (Di sabato 22 agosto 2020) Lasciato a terra dal vaporetto perch senza mascherina , una noncuranza ai dettami anti Covid che ha rischiato di scatenare la rissa all'interno dell'imbarcazione : accaduto ieri a Venezia all'... Leggi su gazzettadelsud

