Vecchiano | proseguono i lavori per migliorare l' approvigionamento idrico a Nodica

Vecchiano: intervento da 950mila euro per migliorare l'approvvigionamento idrico 19 July 2020 lavori di sostituzione della condotta idrica lungo Via della Cittadella, Via del Capannone e Via Fonda nel ...

A grandi passi verso la sede distaccata e della polizia municipale in via Fucini a Migliarino. Sono già iniziati i lavori all’immobileche lo scorso 7 agosto il consiglio comunale di Vecchiano, all’una ...

Vandali contro la Madonna dell’Oratorio

Vecchiano (Pisa), 18 agosto 2020 - Vandalismi all’oratorio ... si è presentato da Don Franco neppure per chiedere scusa per i danneggiamenti arrecati – prosegue Angori –.Un pensiero anche alle ...

