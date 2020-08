Valentino Rossi cade nelle Qualifiche del Gp di Stiria-VIDEO (Di sabato 22 agosto 2020) Valentino Rossi durante le Qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020, perde il controllo della moto e cade. Un errore che si poteva evitare. Non è stata una giornata positiva per Valentino Rossi, durante le prove ha perso il controllo della sua Yamaha ed è uscito di pista. Il motociclista partirà dalla 14° posizione del Gran … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

