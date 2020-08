Vagnati: «Mercato? Non ci faremo prendere per il collo da altre società. Su Iago Falque…» (Di sabato 22 agosto 2020) Davide Vagnati, direttore sportivo del Toro, ha parlato in conferenza stampa insieme a Ricardo Rodriguez Davide Vagnati, direttore sportivo del Toro, ha parlato in conferenza stampa insieme a Ricardo Rodriguez. Le sue parole. «E’ la mia prima presentazione di un nuovo giocatore del Toro, sono felice che questo primo trasferimento sia Ricardo: per quello che interpreto il mio ruolo, è un calciatore importante perché ha fatto due Mondiali, più di 90 partite al Milan, ha esperienza in campo europeo, ha giocato in Bundesliga. Ma soprattutto ha una consapevolezza del suo lavoro: devi essere prima uomo e avere dei requisiti, e Ricardo li sposa in pieno. Lo dico con il cuore, oltre a tante qualità umane ha grandi qualità tecniche. Sono contento di averlo messo subito a disposizione del mister. Non voglio dargli ... Leggi su calcionews24

Davide Vagnati, direttore sportivo del Toro, ha parlato in conferenza stampa insieme a Ricardo Rodriguez.

TORINO - La trattativa per Linetty resta oltremodo problematica, per il Torino. Vedi, difatti, non solo i sondaggi decollati in questi ultimi giorni da parte di alcuni club tedeschi (Schalke 04 ed Ein ...

TORINO - La trattativa per Linetty resta oltremodo problematica, per il Torino. Vedi, difatti, non solo i sondaggi decollati in questi ultimi giorni da parte di alcuni club tedeschi (Schalke 04 ed Ein ...