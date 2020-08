Vacanze segnate dal Covid, ad agosto in aeroporto passeggeri in calo del 40 per cento (Di sabato 22 agosto 2020) aeroporto, a luglio traffico passeggeri in risalita: rispetto al 2019 però c'è un calo del 58,5% 5 August 2020 Virus, al via i tamponi in aeroporto: test per 9 turisti arrivati da Malta 17 August 2020 ... Leggi su palermotoday

PalermoToday : Vacanze segnate dal Covid, ad agosto in aeroporto passeggeri in calo del 40 per cento -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze segnate Vacanze segnate dal Covid, ad agosto in aeroporto passeggeri in calo del 40 per cento Mondopalermo.it In Sardegna, tra terra e mare sul Cammino di Santa Barbara

Cinquecento chilometri, trenta tappe attraverso le costa selvaggia del sud ovest, tra antiche miniere e spiagge solitarie, faraglioni e dune Cinquecento chilometri, trenta tappe: passo dopo passo, il ...

Trovato ordigno bellico della seconda guerra mondiale al porto, zona messa in sicurezza

09:47Francese in vacanza in Sicilia con la droga nella valigia 09:19Vacanze segnate dal Covid, ad agosto in aeroporto passeggeri in calo del 40 per cento 09:04Un mistero la scomparsa di Dora D'Asta da ...

Cinquecento chilometri, trenta tappe attraverso le costa selvaggia del sud ovest, tra antiche miniere e spiagge solitarie, faraglioni e dune Cinquecento chilometri, trenta tappe: passo dopo passo, il ...09:47Francese in vacanza in Sicilia con la droga nella valigia 09:19Vacanze segnate dal Covid, ad agosto in aeroporto passeggeri in calo del 40 per cento 09:04Un mistero la scomparsa di Dora D'Asta da ...