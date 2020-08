Vacanze nei Paesi a rischio, oltre il 3% dei liguri è positivo (Di domenica 23 agosto 2020) Tamponi nei punti drive in al rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta Genova, si presentano in 2500. Ma molti evitano. Asintomatico il 99% Leggi su ilsecoloxix

sole24ore : Rientri dalle vacanze, da Genova ad Ancona nei porti niente test a chi sbarca - lauraboldrini : Bello camminare nei sentieri non affollati e apprezzare la natura. Evitiamo in ogni modo gli #assembramenti.… - ilsecoloxix : Tamponi nei punti drive in al rientro da #Grecia, #Spagna, #Croazia e #Malta #COVID19 #coronavirus - LucillaMasini : - È stato traumatico il rientro dalle vacanze? - Non nei primi riogni, ma col pento, una drategia. #vacanze #25agosto - PantheonVerona : Sono 20, finora, i casi positivi riscontrati nei veronesi rientrati dalla vacanze all'estero. Oltre 5mila (5184) i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze nei Vacanze nei Paesi a rischio, oltre il 3% dei liguri è positivo Il Secolo XIX ‘Tentata strage?’, Deianira Marzano attacca Federico Fashion Style dopo la notizia del Covid

È guerra aperta tra Deianira Marzano e Federico Fashion Style. La blogger, sempre super informatissima sulla vita di Vip e personaggi famosi, nei giorni scorsi aveva insinuato che il parrucchiere di A ...

Trekking nei boschi: un decalogo da rispettare

Quest’anno sono e saranno molti gli italiani che trascorreranno le vacanze nel Bel Paese e che sceglieranno mete “isolate”, come montagne e boschi, per trascorrere qualche giorno in tranquillità, lont ...

È guerra aperta tra Deianira Marzano e Federico Fashion Style. La blogger, sempre super informatissima sulla vita di Vip e personaggi famosi, nei giorni scorsi aveva insinuato che il parrucchiere di A ...Quest’anno sono e saranno molti gli italiani che trascorreranno le vacanze nel Bel Paese e che sceglieranno mete “isolate”, come montagne e boschi, per trascorrere qualche giorno in tranquillità, lont ...