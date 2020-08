Ustica, “verità farebbe male all’Italia”. Segreto di Stato per altri 8 anni (Di sabato 22 agosto 2020) Roma, 22 ago – La verità su Ustica “potrebbe fare male all’Italia”. E’ questa in sostanza la risposta di Palazzo Chigi a Giuliana Cavazza, presidente onoraria del comitato “Verità per Ustica” e figlia di una delle 81 vittime del Dc9 dell’Itavia Bologna-Palermo precipitato sul Tirreno il 27 giugno del 1980. Motivo per cui il Segreto di Stato sui documenti del Sismi provenienti dal Libano dovrà permanere per altri 8 anni. Il dossier del colonnello del Sismi Giovannone La Cavazza aveva scritto a Palazzo Chigi affinché fosse tolto il Segreto di Stato su alcuni documenti relativi alla strage, che dopo numerose ipotesi resta a tutt’oggi un mistero. In ... Leggi su ilprimatonazionale

