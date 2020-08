Ustica e Bologna, Conte nega la verità: segreto esteso per 9 anni (Di sabato 22 agosto 2020) C’è sicuramente la verità sulla disastro di Ustica, quella sulla strage di Bologna e anche quella sulla sparizione in Libano dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo nelle carte, sotto strettissimo segreto, di Stefano Giovannone, capocentro del Sismi a Beirut negli anni di piombo. Ma il governo Conte a trazione Pd-Cinque Stelle – quelli che promettevano trasparenza e si battevano il petto gridando “onestà, onestà” – ha deciso che gli italiani non devono sapere la Verità su quelle vicende terribili. Ed ha prolungato il segreto su quelle carte per altri nove anni. Perché, sostiene il governo rosso-giallo, rendere pubbliche quelle carte che portano la firma del colonnello Stefano ... Leggi su secoloditalia

smilypapiking : RT @mrctrdsh: Vanno alle cerimonie, promettono la verità, l’abozione di ogni segreto. Li applaudono pure, almeno da un paio d’anni. Poi tor… - SecolodItalia1 : Ustica e Bologna, Conte nega la verità: segreto esteso per 9 anni - rosgiamore : RT @mrctrdsh: Vanno alle cerimonie, promettono la verità, l’abozione di ogni segreto. Li applaudono pure, almeno da un paio d’anni. Poi tor… - f4f62 : RT @mrctrdsh: Vanno alle cerimonie, promettono la verità, l’abozione di ogni segreto. Li applaudono pure, almeno da un paio d’anni. Poi tor… - manu_etoile : RT @adolfo_urso: “La verità sulle stragi di #Ustica e #Bologna farebbe male all’Italia”. Giustificazione che non può essere in alcun modo c… -