Usa | Roma trionfa all’International New York Film Festival

L'affresco di William Kentridge sui muraglioni del Lungotevere ispira il cortometraggio Maree della memoria – Tides of Memory della regista Luisa Mariani (che ne è anche autrice e interprete). La straordinaria opera s'intitola Triumphs and Laments. Nomen omen, poiché malgrado i "lamenti" dell'attuale pandemia mondiale – che obbligano anche l'International New York Film Festival 2020 (come tante altre manifestazioni culturali) a tenersi lo scorso giugno in forma virtuale attraverso apposita piattaforma sul sito ufficiale dell'INYFF – è un "trionfo" per Tides of Memory all'INYFF. la pellicola della Mariani che, come la straordinaria opera di Kentridge, riflette con ironia sul tempo e sull'oblio, sul peso e sulla transitorietà

"Dopo le regionali sarà una nostra priorità" scegliere il candidato Sindaco per la Città di Roma. Chi sarà eletto primo cittadino per il centrodestra, dice ancora Meloni, dovrà affrontare il nodo dell ...

Benvenuti, 60 anni dopo Roma: Olimpiadi nel cuore

Olimpionico, campione del mondo, animo nobile e grande passione per la vita e per la boxe. Nino Benvenuti, nel 1960, a 22 anni, vinceva l'oro per la categoria dei welter, combattendo la finale il 5 se ...

