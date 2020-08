Usa, la polizia lo blocca sull'asfalto rovente: muore 28enne (Di sabato 22 agosto 2020) Un 28enne morto in Arizona dopo essere stato fermato dalla polizia che lo ha tenuto bloccato a terra contro l'asfalto rovente per sei minuti. Lo riferisce l'Independent. Ramon Timothy Lopez era stato ... Leggi su gazzettadelsud

