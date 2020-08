USA Breaking news del 22 agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) Oggi, 22 agosto, ci giungono tante nuove notizie dagli USA. Last news del 22 agosto Trump: Convention democratica buia e triste In un discorso ad Arlington, il presidente Trump ha criticato la convention democratica. Ha infatti detto: “Nell’ultima settimana i democratici hanno tenuto la convention più buia, arrabbiata e triste della storia americana”. Il Presidente … Leggi su periodicodaily

Sydwerehere : BREAKING NEWS +++ARRESTATO STEPHEN BANNON NEGLI USA. È ACCUSATO DI FRODE+++ #Bannon - periodicodaily : USA Breaking news del 20 agosto 2020 #usa #breakingnews #20agosto - zazoomblog : USA Breaking news del 20 agosto 2020 - #Breaking #agosto -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking

Zazoom Blog

“Questo intero fiasco è per fermare la gente che vuole costruire il Muro” sul confine con il Messico, ha detto l’ex stratega di Donald Trump ai giornalisti che l’aspettavano fuori dal tribunale di New ...Facebook è senza dubbio il social network più importante al mondo. E lo è tanto per gli utenti, quanto per le aziende che possono trovare nel social di Mark Zuckerberg un valido alleato per la crescit ...