Usa, a Phoenix un uomo ispanico è morto dopo essere stato bloccato dalla polizia. L’avvocato di Floyd: «Di nuovo?» (Di sabato 22 agosto 2020) bloccato a terra dalla polizia, sull’asfalto scaldato dal sole, e deceduto sei minuti dopo. È difficile non vedere quanto la storia di Ramon Timothy Lopez sia vicina a quella di George Floyd. Anche lui appartenente a una minoranza, questa volta quella ispanica, e anche lui vittima di un abuso di violenza della polizia degli Stati Uniti. Invece che essere successo a Minneapolis questa volta è successo a Phoenix, in Arizona. Lopez aveva 28 anni ed era padre due bambini, di cui uno nato due mesi fa. Dalle prime ricostruzioni sembra che avesse una diagnosi di schizofrenia paranoide. La polizia lo aveva fermato dopo aver ricevuto la telefonata di una donna che lo accusava di compiere gesti osceni per ... Leggi su open.online

