Usa 2020, il politologo Norpoth: «Trump prenderà il 91% per demeriti di Biden» (Di sabato 22 agosto 2020) «Alla fine vincerà Donald Trump. La statistica non mente, i sondaggi sì. Certo, la convention democratica darà a Joe Biden una nuova spinta nei sondaggi. Ma mancano tre mesi alle elezioni e questo spettacolo sarà dimenticato. Alla fine vincerà Donald Trump. Lo dice la statistica: e, al contrario dei sondaggi, non mente». È quanto ha detto il politologo statunitense Helmut Norpoth, docente alla Stony Brook University. Norpoth è l’autore di quel modello statistico elaborato con i suoi studenti di cui si è recentemente discusso sui media americani, dove assegna a Trump la vittoria con un altissimo margine di possibilità: il 91%. Spiega poi Norpoth: «Dicono che ... Leggi su giornalettismo

