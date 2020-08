UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 22 e martedì 25 agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) anticipazioni puntata 1036-37 di Una VITA di sabato 22 (prima serata su Rete 4) e martedì 25 agosto 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Paul scopre che Annabelle ha ucciso Romy!Le signore auspicano che le loro lettere di denuncia siano pubblicate dalla stampa. Emilio eVITA l’appuntamento con Cinta, dopo aver visto la ragazza insieme a Rafael. Quest’ultimo dà alla ragazza una bella notizia: gli è stata proposta una tourné in tutta la Spagna ne è felice e bacia Rafael. Camino si addormenta all’interno del ristorante e Cesareo a un certo punto la sente parlare nel sonno e pronunciare un nome strano: Valdeza. Genoveva inVITA Liberto a casa sua. ... Leggi su tvsoap

