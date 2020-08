Una Vita, anticipazioni oggi 22 agosto (pomeriggio): delusione d’amore per Emilio (Di sabato 22 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 22 agosto 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 13.45 circa? Emilio vuole rivelare la verità a Cinta spiegandole perché l’abbia lasciata, ma prima di incontrare la ragazza la sorprende mentre si bacia con Rafael. Emilio dà appuntamento a Cinta per spiegarle, una volta per tutte, le ragioni per cui l’ha lasciata. La madre del ragazzo, Felicia, non eraArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 22 agosto (pomeriggio): delusione d’amore per Emilio dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

