Una setta satanica e violenze sessuali: arrestato un presunto psicoterapeuta (Di sabato 22 agosto 2020) Gli uomini della squadra mobile della questura sono intervenuti nelle scorse ore a Montepulciano. A essere arrestato è il capo di questa setta, che organizzava corsi per “sviluppare energia positiva”. Una vera e propria setta che operava usando come scusante una nuova filosofia di vita. È stata sgominata nelle scorse ore, grazie al lavoro degli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

