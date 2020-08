Un Posto al Sole, puntate dal 24 al 28 agosto: Filippo scopre il passato scabroso di Leonardo (Di sabato 22 agosto 2020) Ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole. Vediamo cosa accadrà nelle puntate in onda dal 24 al 28 agosto su Rai 3. Filippo inizia una guerra legale contro Serena. Clara rischia a vita. Un Posto al Sole Puntata in onda Lunedì 24 agosto 2020 Clara si mette nei guai perchè è preoccupata per Alberto scomparso da giorni … Leggi su 2anews

Notiziedi_it : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 29 agosto 2020: l’angoscia di Clara - vicini_massimo : @riccardo_ric Tempo al tempo, per garantirsi un posto al sole diventerà migliore di migliore - wxllserm_ : -è da anni che almeno 1 volta al mese sogno sempre la stessa cosa:una giornata tranquilla, in un posto diverso ogni… - TinA19756376 : Al posto del sole fino allo scorso mese probabilmente trovavamo la stella - Lupo1960 : RT @simonasiri: Se volete saperne di più della storia intricata e drammatica di Beau e Hunter Biden, I due figli di Joe andate nelle mie st… -