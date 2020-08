Un film per Conte (Paolo) (Di sabato 22 agosto 2020) Alla prossima Mostra del Cinema di Venezia verrà presentato un film che racconta la vita del grande cantautore Paolo Conte. Conte, che ha compiuto 83 anni, è l'autore di canzoni bellissime come “Onda su onda”, “Genova per noi”, “Via con me” “Gelato al limon”. E' giusto che qualcuno gli dedichi un film. D'altra parte, Marcello Mastroianni riteneva che Paolo Conte fosse l'unico che poteva prendere il suo posto davanti alla macchina da presa. Chi scrive ama molto le sue canzoni ma anche la sua discrezione, lo starsene da una parte rincorrendo musica e parole. ... Leggi su liberoquotidiano

pietroraffa : L'ideologo del sovranismo arrestato per truffa in merito alla raccolta fondi per il muro tra Usa e Messico. Un epi… - fattoquotidiano : FONDI LEGA Soldi finiti in Svizzera per estinguere il debito di una società panamense. È su questa pista che indaga… - WeCinema : Buon compleanno anche a @SeanPenn che compie oggi 60 anni ??! Super popolare per le sue magistrali interpretazioni i… - MonicaEckmann : RT @Valeria23028863: Tutto il nostro sostegno a #IbrahimCelikkol per il film #MestiAsk Sarà un ottimo lavoro e gli auguriamo un grande succ… - ddjangofett : (motivo 843892 per cui amo i film dei safdie ?) -

Ultime Notizie dalla rete : film per Tutti i film per cui il pubblico ha dovuto aspettare tantissimo prima di poterli vedere Rivista Studio Bif, film e vita Monicelli in 90 foto

(ANSA) - BARI, 22 AGO - La mostra fotografica dedicata al regista Mario Monicelli, 90 gigantografie al Teatro Margherita, apre l'undicesima edizione del Bif&st, il Bari international film festival, in ...

Un genere di America: il viaggio permanente di Jim Jarmusch nel cinema

E se Adam Driver da Paterson è diventato Peterson, con in mano uno smartphone anziché un taccuino per annotare squarci di bellezza, questa terra è pure orfana di ogni residuo di poeticità rintracciabi ...

(ANSA) - BARI, 22 AGO - La mostra fotografica dedicata al regista Mario Monicelli, 90 gigantografie al Teatro Margherita, apre l'undicesima edizione del Bif&st, il Bari international film festival, in ...E se Adam Driver da Paterson è diventato Peterson, con in mano uno smartphone anziché un taccuino per annotare squarci di bellezza, questa terra è pure orfana di ogni residuo di poeticità rintracciabi ...