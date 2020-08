UFFICIALE - Ricordate Sosa? L'ex azzurro si accasa al Fenerbahce (Di sabato 22 agosto 2020) Nuovo acquisto per il Fenerbahce. La squadra turca infatti ha ufficializzato l'arrivo di Jose Ernesto Sosa, ex giocatore dell'Atletico Madrid e Napoli che dopo tre anni ha lasciato il Trabzonspor e ha firmato un biennale con il Fenerbahce. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Ricordate UFFICIALE - Ricordate Sosa? L'ex azzurro si accasa al Fenerbahce Tutto Napoli Windbound, il trailer della storia ci ricorda dell'imminente arrivo del gioco

Deep Silver ha pubblicato il classico trailer della storia di Windbound, realizzato in uno stile davvero squisito, per ricordarci del suo arrivo il 28 agosto 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switc ...

UFFICIALE – NPC Rieti, sotto canestro arriva Steve Taylor Jr.

La NPC Rieti Pallacanestro è lieta di annunciare di aver sottoscritto un contratto per la prossima stagione sportiva con l’atleta statunitense Steve Taylor Jr. Il nativo di Chicago, classe 1993 e 206 ...

