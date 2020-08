UFFICIALE | Juventus, Lamberto Zauli è il nuovo allenatore dell'Under-23: il comunicato (Di sabato 22 agosto 2020) La Juventus ha optato per una soluzione interna ed ha affidato la guida della squadra Under-23 a Zauli, ex tecnico della formazione Primavera dei bianconeri. Leggi su 90min

GoalItalia : ??? UFFICIALE ??? #Tudor lascia l'Hadjuk, andrà alla Juventus - DiMarzio : #Tudor lascia ufficialmente l'#Hajduk: si attende l'annuncio alla #Juventus - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23: prende il posto lasciato libero da Pi… - calciomercatoit : ??UFFICIALE, annuncio della #Juventus: Lamberto #Zauli è il nuovo allenatore della #Under23 ???? ?? #CMITmercato - Domenico1oo777 : RT @GiovaAlbanese: Ufficiale ? La gestione della #Juventus #Under23 al direttore Giovanni #Manna. Anche lui, come Lamberto #Zauli, promosso… -