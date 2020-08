Ufficiale: Albinoleffe, contratto da professionista per Cerini (Di sabato 22 agosto 2020) Con una nota Ufficiale, l’Abinoleffe ha annunciato che il giovane centrocampista classe 2000 Riccardo Cerini ha firmato il primo contratto da professionista con la squadra bluceleste, valido fino al 2022. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili blucelesti, dopo un anno di esperienza in Serie D tra le fila del Pontisola, nella passata stagione ha fatto parte della rosa a disposizione di mister Zaffaroni. Foto: Instagram Albinoleffe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il centrale, ex Pro Patria, sta attirando le attenzioni del diesse Matteassi. Offerto un biennale al centrocampista Luca Castiglia.Il calciomercato aprirà ufficialmente martedì 1 settembre e terminerà lunedì ... In dirittura d'arrivo la trattativa con Giuseppe Sibilli (24 anni), prelevato dall'Albinoleffe in Serie C: l'attaccante ...