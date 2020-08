Ubisoft si allontana dal retail: le prossime Collector's Edition per Xbox saranno senza disco (Di sabato 22 agosto 2020) Brutta notizia per i fan Xbox: poco fa, Ubisoft ha annunciato che le Collector's Edition dei prossimi tre grandi giochi della compagnia, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e Watch Dogs: Legion, non avranno un disco retail al loro interno, bensì un semplice codice per scaricarli in formato digitale.Si tratta di un cambiamento che affligge solo i giocatori Xbox, dato che gli utenti PlayStation sono "salvi" per il momento."I pre-ordini delle Collector's Editions di ASSASSIN'S CREED VALHALLA, FAR CRY 6 e WATCH DOGS: LEGION per Xbox riceveranno una chiave digitale da utilizzare, invece che il disco fisico. Le Collector's Editions per PlayStation riceveranno il ... Leggi su eurogamer

Il #MeToo dei videogame: Ubisoft allontana altri tre dirigenti dopo le accuse di sessismo

All’inizio del presente millennio, Ubisoft stava progettando qualcosa di grosso. Era passato già qualche anno da quando Hideo Kojima aveva dato un nuovo senso al genere stealth – qualcuno lo additereb ...

Spiritfarer Recensione: la vita e la morte in una bellissima avventura

il director di Spiritfarer con un passato in Ubisoft, si sono allontanati dalle grandi produzioni. Guérin è entrato in Thunder Lotus Games promuovendo un progetto in netta contrapposizione con i ...

