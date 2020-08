TUTTOSPORT – “No, così no!”: l’Inter perde la finale di Europa League in maniera beffarda (Di sabato 22 agosto 2020) “No, così no!”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione di TUTTOSPORT con il riferimento alla finale di Europa League persa dall’Inter. “Proprio Lukaku, che aveva firmato l’1-0 su rigore, condanna l’Inter alla sconfitta nella finale di Colonia: deviazione decisiva per il 3-2 che consegna l’Europa League al Siviglia per la sesta volta”. Spazio in taglio basso dedicato al mercato e al futuro di Edin Dzeko. Lunedì la Juventus si raduna: Gonzalo Higuain non fa più parte del progetto, il romanista è a un passo. Si parla anche del Torino: si cerca Lucas Torreira, ex giocatore della Samp, adesso all’Arsenal, che però interessa a più di una squadra ... Leggi su calciomercato.napoli

