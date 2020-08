Turisti espulsi dalla crociera per aver violato le norme anti-Covid19 (Di sabato 22 agosto 2020) Una famiglia di Turisti italiani è stata espulsa da una crociera nel Mediterraneo per aver lasciato arbitrariamente la nave, organizzando un’escursione senza il rispetto delle norme anti-Covid della nave su cui viaggiavano, ha affermato giovedì, in un comunicato, MSC Crociere. La nave da crociera coinvolta, MSC Grandiosa, è stata la prima grande nave da crociera a salpare nel Mediterraneo dopo una lunga pausa a causa della pandemia. In base alle normative vigenti, era piena solo del 70% in modo da consentire il distanziamento di sicurezza tra gli ospiti. La nave ha salpato domenica da Genova. La famiglia italiana coinvolta, di cui non è stata resa nota l’identità, è sbarcata al porto di Napoli per prendere ... Leggi su sbircialanotizia

