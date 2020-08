Turista si toglie la mascherina nel vaporetto strapieno: preso a pugni dai passeggeri (Di sabato 22 agosto 2020) Lasciato a terra dal vaporetto perché senza mascherina, una noncuranza ai dettami anti Covid che ha rischiato di scatenare la rissa all’interno dell’imbarcazione: è accaduto ieri a Venezia all’imbarcadero di San Zaccaria, alle spalle di Piazza San Marco. Il video dell’accaduto sta facendo il giro dei social. Mostra un giovane presumibilmente tedesco che, nel momento dell’approdo del mezzo, continua ad irridere i marinai dell’Actv che gli impongono la protezione al viso alzando e abbassando la mascherina sulla bocca. Un comportamento che ha indispettito i lavoratori Actv, ma anche gli altri passeggeri. Così, quando l’imbarcazione è arrivata in area marciana e tanti - compreso il Turista - sono scesi per fare ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : Turista preso a pugni sul vaporetto strapieno: si era tolto la mascherina - bordienrico : RT @CesareSacchetti: A Venezia, un turista che si è tolto la mascherina è stato preso a pugni dai passeggeri. Da un lato, ci sono i crimina… - valentinacara9 : RT @CesareSacchetti: A Venezia, un turista che si è tolto la mascherina è stato preso a pugni dai passeggeri. Da un lato, ci sono i crimina… - FEMsrl : A pugni sul vaporetto strapieno: turista si era tolto la mascherina - GianCrown : RT @HuffPostItalia: Turista si toglie la mascherina nel vaporetto strapieno: preso a pugni dai passeggeri -