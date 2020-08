Turchia, sostiene curdi, gay e riconosce il genocidio armeno: Canan Kaftantsioglou, la ‘Kamala turca’ che sfida il ‘Sultano’ Erdogan (Di sabato 22 agosto 2020) Una “Kamala Harris turca” per contrastare Recep Tayyip Erdoğan. Si chiama Canan Kaftantsioglou e sta studiando da candidata presidente in un Paese sì ancora dominato dai desiderata di Erdoğan, ma che sta vedendo nascere una nuova classe dirigente, moderna e aperta, anche grazie a quei movimenti giovanili che sono stati alla base del successo elettorale a Istanbul. La Turchia potrebbe giocare con Kaftantsioglou una carta democratica e liberale. Un medico 48enne che, pur di esprimere in autonomia la propria opinione, si mette contro l’establishment islamo-nazionalista dell’AkParti e della sua stessa coalizione filo-governativa. sostiene apertamente i curdi e gli omosessuali, riconosce il genocidio ... Leggi su ilfattoquotidiano

