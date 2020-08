Tumore del polmone: nuova terapia mirata per giovani e fumatori (Di sabato 22 agosto 2020) nuova terapia mirata per il Tumore del polmone migliora la sopravvivenza globale in pazienti giovani e fumatori Una terapia mirata di nuova generazione, ensartinib, migliora in modo significativo la sopravvivenza libera da progressione nei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule con riarrangiamento del gene ALK. Lo dimostra uno studio internazionale di fase… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

