Trump shock sul voto: “Forse non sapremo mai i risultati” (Di sabato 22 agosto 2020) “Ci vorranno giorni o mesi per sapere chi ha vinto, o forse non lo sapremo mai”. Così Trump sul voto del prossimo 3 novembre per la Casa Bianca davanti a un gruppo di sostenitori ad Arlington, in Virginia. Il presidente continua infatti a portare avanti il suo discorso su possibili brogli legati al voto per posta, una possibilità che negli Stati Uniti è prevista da decenni e che stavolta rischia di essere determinante per il risultato a causa della pandemia di Covid. LEGGI ANCHE > Trump abbraccia QAnon: “Persone che amano il nostro Paese” Le ipotesi di Trump sul voto Parlando alla platea presente ha più volte ripetuto che probabilmente il risultato delle prossime elezioni non sarà disponibile la ... Leggi su giornalettismo

Ebbene sì, va riconosciuto che di "storico" l'accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, qualcosa ce l'ha. Ma non è quello magnificato da Donald Trump e dagli aedi nostrani di Benjamin Netany ...

