“Trump caccerà Conte e il PD dall’Italia”, ma è il delirio di tanti siti complottisti (Di sabato 22 agosto 2020) La nostra esperienza ci ha insegnato che esistono pagine social e siti satellite, una sorta di sistema web che da una realtà ne fa dipendere altre a supporto della stessa, per coprire eventuali buchi lasciati da potenziali chiusure per violazioni. Chiusure per violazioni che, ovviamente, generano il vittimismo degli autori che anziché mettere una mano sulla coscienza o sui libri parleranno di censura dittatoriale, pur aspirando loro stessi a una dittatura. Lo apprendiamo grazie ai nostri lettori dal sito Mondo Today che ieri, 21 agosto 2020, ha pubblicato un articolo secondo il cui titolo Trump caccerà Conte e il PD. Nelle ultime settimane il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe aumentato le pressioni nei confronti di Sergio Mattarella affinché faccia cadere il governo Conte e ... Leggi su bufale

