Tre potenti trattamenti fai da te per la pelle matura: tutti a base di… (Di sabato 22 agosto 2020) Sono ben 3 i potenti trattamenti che potrete realizzare per pelli mature, semplicissimi da preparare, efficaci ed in grado di apportare numerosissimi benefici al vostro aspetto. tutti hanno come base comune un ingrediente davvero straordinario: la spirulina, che grazie alle alte dosi di vitamina D, risulta particolarmente indicata in estate. Ma non solo: parliamo di un alimento dotato di elevate proprietà antiossidanti, ricco di ferro, rame e vitamine del gruppo B in grado di ridonare splendore e lucentezza alla cute e ai capelli. Disintossica e quindi aiuta anche a combattere occhiaie e borse. Infine, le vitamine C, E, A, K e i minerali (zinco, fosforo, manganese, potassio, calcio e selenio) sono perfetti per tonificare l’epidermide e mantenerla giovane, regolando allo stesso tempo la secrezione ... Leggi su pianetadonne.blog

