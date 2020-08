Trapani, vicina la fumata bianca: club lunedì si iscriverà alla Serie C (Di sabato 22 agosto 2020) Grande confusione e incertezza sul futuro del Trapani Calcio visto che pare certo che il gruppo Petroni abbia intenzione di cedere la società come si rileva nella lettera consegnata al sindaco Tranchida. Nella missiva appare chiaro che l'Alivision sia disposta a lasciare la proprietà senza chiedere compensi ma Giorgio Heller, che per l’acquisizione del Trapani pare ha presentato un'offerta, sottolinea che i Petroni chiedono un milione di euro. Pare inoltre che Petroni abbia considerano non remota la possibilità di rimanere socio al 50%, ma Heller ha rifiutato e, anzi, ha puntato il dito contro il membro di Alivision. “E’ evidente che io non abbia intenzione di far affari con lui. Non dica che è disposto a passare la mano senza incassare nulla perché non è ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Trapani vicina Trapani, vicina la fumata bianca: club lunedì si iscriverà alla Serie C ItaSportPress Ordinazione episcopale di don Alessandro Damiano. Veglia di preghiera a Erice - Trapani Oggi

La Diocesi di Trapani si prepara all’ordinazione episcopale di don Alessandro Damiano, da papa Francesco nominato il 30 aprile scorso Arcivescovo coadiutore di Agrigento chiamato cioè ad affiancare il ...

Diocesi: Trapani, una veglia di preghiera per l’ordinazione episcopale di mons. Damiano

