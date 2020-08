Tragedia nel Napoletano, bimbo di 6 anni muore folgorato da una scarica elettrica (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPoggiomarino (Na) – Tragedia a Poggiomarino, nel Napoletano, dove l’intera comunità è ancora sotto choc per la scomparsa di un bimbo di soli 6 anni. A quanto riporta Il Fatto Vesuviano, il cuoricino del piccolo si è spento questa notte in Ospedale dove il bimbo era arrivato già in condizioni critiche dopo che era stato folgorato da una scossa elettrica. Il giovanissimo stava trascorrendo dei giorni di vacanza a casa dei nonni insieme al fratellino, quando si è registrato il tragico accaduto. Stando alle prime ricostruzioni del caso sembrerebbe che il piccolo abbia toccato una presa elettrica da cui è partita la scossa che gli è costata la vita. Ora sulla vicenda ... Leggi su anteprima24

