Tragedia ad Anzio: 29enne si suicida impiccandosi nella sua abitazione (Di sabato 22 agosto 2020) Ha scelto di togliersi la vita in un modo terribile, la ragazza di 29 anni di Anzio che si è uccisa ieri sera intorno a mezzanotte nella sua abitazione, in via Trevi, in camera da letto. La giovane si è impiccata alla traversa interna dell’armadio. Ad accorgersi della Tragedia i suoi familiari, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Anzio. I sanitari non hanno potuto fa altro che constatare il decesso della donna. I carabinieri hanno trovato una lettera in cui la giovane spiegava i motivi della sua drammatica scelta. la ragazza, a quanto pare, soffriva di depressione. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’esame autoptico, anche se sul corpo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

