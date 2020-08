Toti “Rinviare le Regionali? Non se ne parla” (Di sabato 22 agosto 2020) RIMINI (ITALPRESS) – Un netto rifiuto all'ipotesi che le elezioni Regionali possano essere rinviate. Lo ha espresso il governatore della Liguria Giovanni Toti interpellato dai cronisti al Meeting di Rimini. “Rinvio delle Regionali? Perdiana! Noi avevamo chiesto di votare a luglio, sarebbe stata la scelta più appropriata e opportuna”, ha risposto Toti. “Lo avevano chiesto tutte le sei regioni di centrodestra e di centrosinistra al voto – ricorda – qualcuno ha pensato che era meglio spostarle a settembre, adesso non se ne parla neanche si spostarle: questo Paese ha bisogno di dare dei segnali. Le scuole devono ripartire, le elezioni si devono fare. Abbiamo detto che con il Covid dobbiamo convivere, impariamo a conviverci. Non se ne parla neppure di rinviare le ... Leggi su liberoquotidiano

