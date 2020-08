‘Total Recall’, com’è cambiata la vita dell’attrice Lycia Naff (Di sabato 22 agosto 2020) Lycia Naff, che intepretava l’aliena con tre seni nel film ‘Total Recall’, racconta come il film ha cambiato la sua vita. ‘Total Recall’ (1990) è un film che ha raggiunto lo status di cult movie per gli appassionati di fantascienza. Diretto da Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger nei panni del protagonista Douglas Quaid, il film ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali ed è stato nominato ai BAFTA. Nel 2012, Len Wiseman ne ha diretto un remake. Tuttavia nel primo film è presente una scena molto iconica che ha visto protagonista l’attrice Lycia Naff. E le ha cambiato la vita, come rivela lei stessa in un’intervista a Vulture, riportata dal Daily Star. Lycia Naff, ... Leggi su nonsolo.tv

