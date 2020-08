Torvaianica, due rom non si fermano all’alt e vengono inseguiti dai carabinieri: strike finale di auto, speronata anche la gazzella dei militari (Di sabato 22 agosto 2020) Una fuga a folle velocità a bordo di una Fiat Punto, con i carabinieri alle calcagna, da Pomezia verso Torvaianica, poi la svolta verso Martin Pescatore, in via degli Argonauti, con la speranza di far perdere le proprie tracce. Ma, forse nel tentativo di girare all’ultimo momento su via Fiorenzuola, il guidatore dell’auto ricercata ha perso il controllo, andando a impattare contro una Lancia Musa in sosta. A causa dell’urto a forte velocità, l’auto ha fatto una carambola, girando su sé stessa e andando a centrare anche la gazzella dei carabinieri. E’ successo nella mattinata di oggi, 22 agosto, intorno alle ore 11:30. L’inseguimento è iniziato perché l’auto non sì ... Leggi su ilcorrieredellacitta

E’ ormai tutto pronto a Torvaianica per “Ugo Pari 30”, il festival che omaggia il grande Ugo Tognazzi a 30 anni dalla sua morte. L’appuntamento, che si terrà dal 21 al 23 agosto presso piazza Ungheria ...

